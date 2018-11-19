Впале дерево пошкодило близько 10 автомобілів в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сильний вітер повалив дерева на припарковані автомобілі на вулиці Семінарська в Одесі. Про це у соціальних мережах повідомляють одесити, передає УНН.
У результаті було пошкоджено близько 10 автомобілів.
Як повідомили у прес-службі одеської мерії, внаслідок негоди в Одесі вітром повалено 7 великих гілок і 6 дерев.
"На даний момент співробітниками комунальних підприємств "Міськзелентрест" та "ЖКС" ведуться роботи з ліквідації наслідків: розпил та прибирання дерев, що впали", – йдеться в повідомленні.
Крім того, на всіх ділянках доріг, де найчастіше можливі підтоплення під час сильних дощів, чергують бригади КП "Міські дороги", які виконують роботи з очищення зливових стоків. Потоки дощової води змивають з вулиць міста листя і різне сміття, у результаті чого колектори забиваються і гірше відводять воду з вулиць.
Нагадаємо, в Одесі очікується погіршення погодних умов, штормовий вітер, сильний дощ зі снігом. Внаслідок негоди рух транспорту в місті ускладнено.