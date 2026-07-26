Возле Львова произошло землетрясение магнитудой 2,8
Киев • УНН
Во Львовской области 26 июля зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 на глубине 4 км. Подземные толчки зарегистрировали на территории Пустомытовской общины.
Во Львовской области 26 июля зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Подземные толчки зарегистрировали на территории Пустомытовской городской общины. Об этом сообщает главный центр специального контроля, передает УНН.
Детали
"26 июля 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Пустомытовской городской общины Львовского района Львовской области, магнитудой 2,8 (по шкале Рихтера), на глубине 4 км", – говорится в сообщении.
Согласно классификации, это землетрясение относится к категории едва ощутимых.
Напомним
В регионе Хунин в центральном Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5-5,6. Погибли по меньшей мере пять человек, десятки домов разрушены, есть перебои с электроснабжением.