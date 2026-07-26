Возле Львова произошло землетрясение магнитудой 2,8

Россия планирует отменить запрет на экспорт дизельного топлива после стабилизации рынка

Россия планирует отменить запрет на экспорт дизельного топлива после стабилизации рынка

Россия планирует отменить запрет на экспорт дизельного топлива после стабилизации рынка

Россия планирует отменить запрет на экспорт дизельного топлива после стабилизации рынка

В рф жалуются на высокую точность новых крылатых ракет AGM-188A, которые, вероятно, используют ВСУ

В рф жалуются на высокую точность новых крылатых ракет AGM-188A, которые, вероятно, используют ВСУ

В рф жалуются на высокую точность новых крылатых ракет AGM-188A, которые, вероятно, используют ВСУ

В рф жалуются на высокую точность новых крылатых ракет AGM-188A, которые, вероятно, используют ВСУ