Воздушные силы сообщили, что уничтожили еще один вражеский самолет
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили об уничтожении очередного российского воздушного террориста. Информацию обнародовали в соцсетях.
Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении российского самолета, пишет УНН.
Хорошие новости от Воздушных Сил! Сегодня минусовали еще одного российского воздушного террориста! Слава Украине! Продолжение следует!
Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехники08.07.26, 07:15 • 39879 просмотров