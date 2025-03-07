Воздушные Силы сообщают о взлете российского МиГ-31К
Киев • УНН
Украинские военные зафиксировали взлет МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Гражданам рекомендовано следить за сообщениями и не игнорировать воздушную тревогу.
Зафиксирован взлет МиГ-31К. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня украинские военные сообщили о активности вражеской авиации – в воздух поднят истребитель-перехватчик МиГ-31К, который может быть носителем ракет "Кинжал".
Внимание!
Взлет МиГ-31К
Гражданам рекомендуется следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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