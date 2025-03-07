Повітряні Сили повідомляють про зліт російського МіГ-31К

Зафіксовано зліт МіГ-31К. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Сьогодні українські військові повідомили про активність ворожої авіації – у повітря піднято винищувач-перехоплювач МіГ-31К, який може бути носієм ракет "Кинджал".

Увага!

Зліт МіГ-31К - йдеться в повідомленні.

Громадянам рекомендується стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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