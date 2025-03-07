Повітряні Сили повідомляють про зліт російського МіГ-31К
Київ • УНН
Українські військові зафіксували зліт МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Громадянам рекомендовано слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати повітряну тривогу.
Зафіксовано зліт МіГ-31К. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Сьогодні українські військові повідомили про активність ворожої авіації – у повітря піднято винищувач-перехоплювач МіГ-31К, який може бути носієм ракет "Кинджал".
Увага!
Зліт МіГ-31К
Громадянам рекомендується стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Стратегічні бомбардувальники Ту-95 піднялися в повітря з аеродрому рф07.03.25, 00:59 • 114954 перегляди