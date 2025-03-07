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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33484 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Повітряні Сили повідомляють про зліт російського МіГ-31К

Київ • УНН

 • 29145 перегляди

Українські військові зафіксували зліт МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Громадянам рекомендовано слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати повітряну тривогу.

Повітряні Сили повідомляють про зліт російського МіГ-31К

Зафіксовано зліт МіГ-31К. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні українські військові повідомили про активність ворожої авіації – у повітря піднято винищувач-перехоплювач МіГ-31К, який може бути носієм ракет "Кинджал".

Увага!
Зліт МіГ-31К

- йдеться в повідомленні.

Громадянам рекомендується стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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