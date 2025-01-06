Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистического удара в Украине
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ объявили предупреждение об угрозе применения баллистического оружия. Населению рекомендовано находиться в укрытиях до отбоя тревоги в регионах, где она объявлена.
Существует угроза баллистического удара. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы Украины объявили предупреждение о возможной угрозе применения баллистического вооружения на территориях, где сейчас объявлена воздушная тревога.
В связи с высоким риском нападений, жителям областей, где введена тревога, рекомендуется соблюдать все меры безопасности и находиться в укрытиях до окончательного прекращения тревоги.
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