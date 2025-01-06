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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистического удара в Украине

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистического удара в Украине

Киев  •  УНН

 • 5691 просмотра

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Воздушные силы ВСУ объявили предупреждение об угрозе применения баллистического оружия. Населению рекомендовано находиться в укрытиях до отбоя тревоги в регионах, где она объявлена.

Существует угроза баллистического удара. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы Украины объявили предупреждение о возможной угрозе применения баллистического вооружения на территориях, где сейчас объявлена воздушная тревога.

В связи с высоким риском нападений, жителям областей, где введена тревога, рекомендуется соблюдать все меры безопасности и находиться в укрытиях до окончательного прекращения тревоги.

Враг атакует: ударные БпЛА зафиксированы сразу в 8 областях5 янв. 2025, 23:47 • 9243 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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