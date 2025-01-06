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Повітряні сили попереджають про загрозу балістичного удару в Україні

Повітряні сили попереджають про загрозу балістичного удару в Україні

Київ • УНН

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Повітряні сили ЗСУ оголосили попередження про загрозу застосування балістичної зброї. Населенню рекомендовано перебувати в укриттях до відбою тривоги в регіонах, де вона оголошена.

Існує загроза балістичного удару. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Повітряні Сили України оголосили попередження про можливу загрозу застосування балістичного озброєння на територіях, де наразі оголошена повітряна тривога.

У зв'язку з високим ризиком нападів, жителям областей, де введено тривогу, рекомендовано дотримуватись усіх заходів безпеки та перебувати в укриттях до остаточного припинення тривоги.

Ворог атакує: ударні БпЛА зафіксовано одразу у 8 областях 06.01.25, 01:47 • 26636 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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