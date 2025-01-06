Повітряні сили попереджають про загрозу балістичного удару в Україні

Існує загроза балістичного удару. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України, передає УНН.

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Повітряні Сили України оголосили попередження про можливу загрозу застосування балістичного озброєння на територіях, де наразі оголошена повітряна тривога.

У зв'язку з високим ризиком нападів, жителям областей, де введено тривогу, рекомендовано дотримуватись усіх заходів безпеки та перебувати в укриттях до остаточного припинення тривоги.

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