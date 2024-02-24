Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  159517 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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22.02.24  •  190030 просмотра

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  187689 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  231403 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  258290 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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21.02.24  •  226071 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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20.02.24  •  232660 просмотра

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Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной

Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 22:31  •  6417 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотный летательный аппарат, который двигался на запад в центральной части Житомирской области.

 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об обнаружении беспилотного летательного аппарата в центральной части Житомирской области, который направляется на западный курс. Передает УНН.

Воздушные силы ВСУ обнаружили вражеские беспилотники в Киевской области23 февраля 2024, 21:31 • 12136 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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Повітряні сили виявили російських безпілотник над Житомирщиною
Air Force detects russian drone over Zhytomyr region
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Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной

Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотный летательный аппарат, который двигался на запад в центральной части Житомирской области.

Война •   •  6417 просмотра
Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной

Благодаря подполью ВСУ наносят успешные удары по оккупантам

Местные жители предоставляют разведывательные данные, которые помогают украинским военным наносить точные удары по российским войскам на оккупированных территориях.

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Благодаря подполью ВСУ наносят успешные удары по оккупантам

Сырский и Умеров посоветовались с Каволи: говорили о ситуации на фронте и потребностях украинской ПВО

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский и Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили текущую ситуацию на фронте и первоочередные военные потребности Украины во время телефонного разговора с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

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Сырский и Умеров посоветовались с Каволи: говорили о ситуации на фронте и потребностях украинской ПВО

Эксперты МАГАТЭ обеспокоены из-за мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС, прозвучавших на этой неделе

Возле Запорожской атомной электростанции в Украине, которая все еще оккупирована российскими войсками, прогремели взрывы, что, по мнению экспертов МАГАТЭ, грозит потенциальной ядерной аварией.

Война •   •  7244 просмотра
Эксперты МАГАТЭ обеспокоены из-за мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС, прозвучавших на этой неделе

Удар по Одессе: возросло количество жертв: один погибший и трое раненых

В Одессе еще одна жертва была спасена из-под завалов в тяжелом состоянии после двухчасового пребывания под завалами, а один человек погиб в результате российского обстрела, который разрушил жилой дом.

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Удар по Одессе: возросло количество жертв: один погибший и трое раненых

Воздушные силы ВСУ обнаружили вражеские беспилотники в Киевской области

Воздушные силы Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников в Киевской области, причем один беспилотник движется на северо-запад в Макаровском районе, а другой постоянно менял курс на севере Киевщины.

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Воздушные силы ВСУ обнаружили вражеские беспилотники в Киевской области

Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи

Министр обороны Украины и Главнокомандующий проинформировали делегацию Сената США о ситуации на фронте и обсудил приоритетные военные потребности Украины для достижения победы над рф.

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Умеров и Сырский проинформировали сенаторов США о ситуации на фронте и необходимости военной помощи

Зеленский обратился к участникам кинофестиваля "Cinema for Victory"

Президент Зеленский заявил, что фильмы, снятые во время российско-украинской войны, гарантируют, что мир никогда не забудет трагедии Бучи и Мариуполя, а кинематограф сделает героизм Украины легендарным.

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Зеленский обратился к участникам кинофестиваля "Cinema for Victory"

"Ателье мечты": в Украинском доме открыли выставку посвященную украинским детям и их стремлениям во время войны

В Национальном центре "Украинский дом" открылась выставка "Ателье мечты", посвященная стойкости украинских детей во время войны, на которой представлены художественные работы детей, выражающих свои переживания и эмоции через творчество.

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"Ателье мечты": в Украинском доме открыли выставку посвященную украинским детям и их стремлениям во время войны

В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены

В Одессе в результате вражеского обстрела загорелось жилое помещение, два человека получили ранения, спасательные службы работают на месте происшествия.

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В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены