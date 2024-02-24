Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной

"Ателье мечты": в Украинском доме открыли выставку посвященную украинским детям и их стремлениям во время войны

В Национальном центре "Украинский дом" открылась выставка "Ателье мечты", посвященная стойкости украинских детей во время войны, на которой представлены художественные работы детей, выражающих свои переживания и эмоции через творчество.