Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотный летательный аппарат, который двигался на запад в центральной части Житомирской области.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об обнаружении беспилотного летательного аппарата в центральной части Житомирской области, который направляется на западный курс. Передает УНН.
Воздушные силы ВСУ обнаружили вражеские беспилотники в Киевской области23 февраля 2024, 21:31 • 12136 просмотров
Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной
Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотный летательный аппарат, который двигался на запад в центральной части Житомирской области.
Благодаря подполью ВСУ наносят успешные удары по оккупантам
Местные жители предоставляют разведывательные данные, которые помогают украинским военным наносить точные удары по российским войскам на оккупированных территориях.
Сырский и Умеров посоветовались с Каволи: говорили о ситуации на фронте и потребностях украинской ПВО
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Эксперты МАГАТЭ обеспокоены из-за мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС, прозвучавших на этой неделе
Возле Запорожской атомной электростанции в Украине, которая все еще оккупирована российскими войсками, прогремели взрывы, что, по мнению экспертов МАГАТЭ, грозит потенциальной ядерной аварией.
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Воздушные силы ВСУ обнаружили вражеские беспилотники в Киевской области
Воздушные силы Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников в Киевской области, причем один беспилотник движется на северо-запад в Макаровском районе, а другой постоянно менял курс на севере Киевщины.
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Президент Зеленский заявил, что фильмы, снятые во время российско-украинской войны, гарантируют, что мир никогда не забудет трагедии Бучи и Мариуполя, а кинематограф сделает героизм Украины легендарным.
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В Национальном центре "Украинский дом" открылась выставка "Ателье мечты", посвященная стойкости украинских детей во время войны, на которой представлены художественные работы детей, выражающих свои переживания и эмоции через творчество.
В Одессе в результате обстрела разрушен жилой дом, 2 человека ранены
В Одессе в результате вражеского обстрела загорелось жилое помещение, два человека получили ранения, спасательные службы работают на месте происшествия.