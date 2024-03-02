Воздушные силы обнаружили движение КАБы на север Сумщины
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении управляемых авиационных бомб вблизи Сумской области.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении управляемых авиабомб на северной границе Сумской области, передает УНН.
Воздушные силы предупреждают об угрозе запуска баллистики из Крыма1 марта 2024, 20:52 • 21881 просмотр
Воздушные силы обнаружили движение КАБы на север Сумщины
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении управляемых авиационных бомб вблизи Сумской области.
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