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Воздушные силы предупреждают об угрозе запуска баллистики из Крыма

Воздушные силы предупреждают об угрозе запуска баллистики из Крыма

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 20:52  •  10391 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет из Крыма.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, передает УНН.

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кировоградской области1 марта 2024, 13:11 • 20158 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Повітряні сили попереджають про загрозу запуску балістики з Криму
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Воздушные силы предупреждают об угрозе запуска баллистики из Крыма

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет из Крыма.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе запуска баллистики из Крыма

Сумщина: россияне обстреляли одиннадцать громад в приграничье

Российская армия обстреляла артиллерией, минометами и ракетами 11 громад Сумской области, вызвав 157 взрывов и обстреляв жителей.

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Сумщина: россияне обстреляли одиннадцать громад в приграничье

В Польше водитель наехал на пешеходов, ранив 19 человек

33-летний поляк наехал на группу пешеходов на переходе в Щецине, травмировав 19 человек, некоторые из которых были серьезно ранены. Мужчина задержан полицией.

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В Польше водитель наехал на пешеходов, ранив 19 человек

В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

Чешская Республика может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов для Украины уже через несколько недель от европейских стран, которые пожертвуют средства через чешскую инициативу по закупке снарядов у третьих стран.

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В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

На фоне фермерских протестов ЕС планирует ужесточить проверки украинского зерна

Европейский Союз усилит проверки перевозчиков на предмет соблюдения договоренностей по экспорту зерна из Украины на фоне протестов Польши из-за украинских товаров.

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На фоне фермерских протестов ЕС планирует ужесточить проверки украинского зерна

Генштаб: россияне сосредоточили военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях

Россияне сосредоточили свои военные усилия прежде всего на Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта, осуществив более половины всех обстрелов на этих участках.

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Генштаб: россияне сосредоточили военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях

Поставки оружия из КНДР в россию приостановлені - анализ NK Pro

Российское судно возобновило торговлю оружием с Северной Кореей, но поставки были внезапно прекращены, а контейнеры остались в портах, возможно, из-за проблем с логистикой или передачи другим способом.

Война •   •  15489 просмотра
Поставки оружия из КНДР в россию приостановлені - анализ NK Pro

Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин "Брэдли", остановив наступление врага.

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Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Байден подписал очередной временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 и 22 марта, чтобы предотвратить закрытие правительства.

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Байден подписал очередной временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин

Российские войска усиливают давление по всей линии фронта вокруг Авдеевки в Донецкой области, продолжая наступательные операции.

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россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин