Военно-политическая обстановка вокруг Украины остается контролируемой: в ОП сообщили о ситуации в городах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Военно-политическая обстановка вокруг Украины остается контролируемой руководством Украины и Вооруженными Силами. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что сейчас происходит в городах, пишет УНН.
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По словам представителя Офиса Президента, ночью противник наносил ракетный и авиационный удары по городам Киев, Житомир, Коростень, Староконстантинов, Житомир, Харьков.
Обстановка вокруг Киева остается напряженной. Украинские войска наносят ракетные артиллерийские удары по подразделениям противника на северо-западе от Киева.
Арестович добавляет, что из гуманитарных соображений наши войска заняли другие позиции в городе Буча и Гостомель, чтобы не подставлять наших мирных жителей под невыборочные удары противника.
В Чернигове сбивают самолеты противника, отражают наземные атаки. В Сумах противник пробует продвинуться ближе к городу.
Харьков пошел в контратаку и отразил противника. Сейчас укрепляется по северным рубежам.
В районе Брянки (зона ООС) наши войска отбили мощные попытку наступления противника. Противник понес огромные потери.
Мариуполь держится. Гуманитарной ситуацией в городе занимается правительство Украины и международная гуманитарная организация. А ВСУ и другие военные формирования надежно держат оборону города.
В Херсоне противник несколько отступил от города, контролирует небольшими подразделениями. Жители оказывают общественное сопротивление.
Противник пытается продвинуться в сторону Николаева и Вознесенска, пытаясь создать угрозу южно-украинской АЭС. Но ситуация там контролируемая ВСУ. Они готовят оборону.
Николаев вчера отбил несколько попыток атаковать. В том числе уничтожил вертолетный десант противника.
Одесса сейчас ведет противовоздушную и морскую оборону. Украинцы сбили по меньшей мере два самолета противника.
Противник концентрирует основные свои усилия продвинуться севернее Николаева.
Вчера была также попытка продвинуться от Харькова в направлении города Днепр, которая была уничтожена воздушно-десантными ВСУ.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска планируют бомбить Одессу.