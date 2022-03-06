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Военно-политическая обстановка вокруг Украины остается контролируемой: в ОП сообщили о ситуации в городах

Военно-политическая обстановка вокруг Украины остается контролируемой: в ОП сообщили о ситуации в городах

Киев • УНН

 • 132281 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Военно-политическая обстановка вокруг Украины остается контролируемой руководством Украины и Вооруженными Силами. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что сейчас происходит в городах, пишет УНН.

Детали

По словам представителя Офиса Президента, ночью противник наносил ракетный и авиационный удары по городам Киев, Житомир, Коростень, Староконстантинов, Житомир, Харьков.

Обстановка вокруг Киева остается напряженной. Украинские войска наносят ракетные артиллерийские удары по подразделениям противника на северо-западе от Киева.

Арестович добавляет, что из гуманитарных соображений наши войска заняли другие позиции в городе Буча и Гостомель, чтобы не подставлять наших мирных жителей под невыборочные удары противника.

В Чернигове сбивают самолеты противника, отражают наземные атаки. В Сумах противник пробует продвинуться ближе к городу.
Харьков пошел в контратаку и отразил противника. Сейчас укрепляется по северным рубежам.

В районе Брянки (зона ООС) наши войска отбили мощные попытку наступления противника. Противник понес огромные потери.

Мариуполь держится. Гуманитарной ситуацией в городе занимается правительство Украины и международная гуманитарная организация. А ВСУ и другие военные формирования надежно держат оборону города.

В Херсоне противник несколько отступил от города, контролирует небольшими подразделениями. Жители оказывают общественное сопротивление.

Противник пытается продвинуться в сторону Николаева и Вознесенска, пытаясь создать угрозу южно-украинской АЭС. Но ситуация там контролируемая ВСУ. Они готовят оборону.

Николаев вчера отбил несколько попыток атаковать. В том числе уничтожил вертолетный десант противника.

Одесса сейчас ведет противовоздушную и морскую оборону. Украинцы сбили по меньшей мере два самолета противника.

Противник концентрирует основные свои усилия продвинуться севернее Николаева.

Вчера была также попытка продвинуться от Харькова в направлении города Днепр, которая была уничтожена воздушно-десантными ВСУ.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска планируют бомбить Одессу.

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