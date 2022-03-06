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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7989 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Воєнно-політична обстановка довкола України залишається контрольованою: в ОП повідомили про ситуацію в містах

Воєнно-політична обстановка довкола України залишається контрольованою: в ОП повідомили про ситуацію в містах

Київ • УНН

 • 132288 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Воєнно-політична обстановка довкола України залишається контрольованою керівництвом України та Збройними Силами. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що наразі відбувається у містах, пише УНН.

Деталі

За словами представника Офісу Президента, вночі противник наносив ракетний і авіаційний удари по містах Київ, Житомир, Коростень, Старокостянтинів, Житомир, Харків.

Обстановка довкола Києва залишається напруженою. Українські війська наносять ракетних артилерійських ударів по підрозділах противника на Північному заході від Києва.

Арестович додає, що з гуманітарних міркувань наші війська зайняли інші позиції в місті Буча і Гостомель, щоб не підставляти наших мирних мешканців під невибіркові удари противника.

У Чернігові збивають літаки противника, відбивають наземні атаки. У Сумах противник пробує просунутися ближче до міста.
Харків пішов у контратаку та відбив противника. Наразі укріплюється по північних рубежах.

В районі Брянки (зона ООС) наші війська відбили потужні спробу наступу противника. Противник поніс величезні втрати.

Маріуполь тримається. Гуманітарною ситуацією у місті опікується уряд України і міжнародна гуманітарна організація. А ЗСУ і інші військові формування надійно тримають оборону міста.

У Херсоні противник дещо відступив від міста, контролює невеличкими підрозділами. Мешканці чинять громадський спротив.

Противник намагається просунутися у бік Миколаєва та Вознесенська, намагаючись створити загрозу південно-українській АЕС. Але ситуація там контрольована ЗСУ. Вони готують оборону.

Миколаїв вчора відбив декілька спроб атакувати. В тому числі знищив Вертолітний десант противника.

Одеса наразі веде протиповітряну і морську оборону. Українці збили щонайменше два літака противника.

Противник концентрує основні свої зусилля просунутися північніше Миколаєва.

Вчора була також спроба просунутися від Харкова в напрямку міста Дніпро, яка була знищена повітряно-десантними ЗСУ.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська планують бомбити Одесу.

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