Це буде історичний злочин: Зеленський заявив, що Росія готується бомбити Одесу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська планують бомбити Одесу. У своєму відеозверненні голова держави назвав ці плани військовим та історичним злочином, передає УНН.
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"Вони готуються бомбити Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло і щирість. А тепер що? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси - це буде військовий злочин, це буде Історичний злочин", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що український курорт завжди тепло зустрічав російських туристів.
Додамо
Як повідомив начальник Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко, близько 15:00 5 березня війська протиповітряної оборони України збили два російські винищувачі.