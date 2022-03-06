Это будет историческое преступление: Зеленский заявил, что Россия готовится бомбить Одессу

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"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло и искренность. А теперь что? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы - это будет военное преступление, это будет историческое преступление", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что украинский курорт всегда тепло встречал российских туристов.

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Как сообщил начальник Одесской областной Военной администрации Максим Марченко, около 15:00 5 марта войска противовоздушной обороны Украины сбили два российских истребителя.