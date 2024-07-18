Восстановлено движение поездов на "зеленой ветке" метро в Киеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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18 июля 2024, 08:52  •  7800 просмотра

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В столичном метро возобновили движение на «зеленой ветке» после временного закрытия трех станций. КГГА сообщает, что метрополитен работает в обычном режиме, безопасность пассажирских перевозок обеспечена.

В столичном метро возобновили движение на "зеленой ветке" после временного закрытия для пассажиров станции "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская", сообщает в четверг КГГА, передает УНН

Движение поездов, а также работа станций "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская" - восстановлено

- говорится в сообщении КГГА.

В КГГА сообщили, что метрополитен работает в обычном режиме. Безопасность пассажирских перевозок обеспечена.

Ранее сообщалось, что в столичном метро временно закрыли для пассажиров станции "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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