Восстановлено движение поездов на "зеленой ветке" метро в Киеве
Киев • УНН
В столичном метро возобновили движение на «зеленой ветке» после временного закрытия трех станций. КГГА сообщает, что метрополитен работает в обычном режиме, безопасность пассажирских перевозок обеспечена.
В столичном метро возобновили движение на "зеленой ветке" после временного закрытия для пассажиров станции "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская", сообщает в четверг КГГА, передает УНН.
Движение поездов, а также работа станций "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская" - восстановлено
В КГГА сообщили, что метрополитен работает в обычном режиме. Безопасность пассажирских перевозок обеспечена.
Ранее сообщалось, что в столичном метро временно закрыли для пассажиров станции "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".