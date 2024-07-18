Восстановлено движение поездов на "зеленой ветке" метро в Киеве

В столичном метро возобновили движение на "зеленой ветке" после временного закрытия для пассажиров станции "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская", сообщает в четверг КГГА, передает УНН.

Движение поездов, а также работа станций "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская" - восстановлено - говорится в сообщении КГГА.

В КГГА сообщили, что метрополитен работает в обычном режиме. Безопасность пассажирских перевозок обеспечена.

Ранее сообщалось, что в столичном метро временно закрыли для пассажиров станции "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".