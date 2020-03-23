Восьмикратный чемпион Турции в 66 лет заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Нынешний наставник ФК "Галатасарай" Фатих Терим с помощью собственной страницы в Twitter сообщил об инфицировании коронавирусом, сообщает УНН.
“Согласно результатам испытаний, сделанным сегодня, мой результат на коронавирус оказался положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь”, — сказано в сообщении 66-летнего рулевого турецкого гранда.
Сейчас команда под руководством Терима идет третьей в чемпионате Турции, отставая от лидеров соревнований “Трабзонспора” и “Башакшехиру” на 3 очка.
Стоит отметить, за тренерскую карьеру Терим успел поработать на посту наставника сборной Турции, “Фиорентины” и “Милана”. В его активе 8 титулов чемпиона Турции, 5 Суперкубков УЕФА, Кубок УЕФА, и бронзовые медали ЧЕ-2008.