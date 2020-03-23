Восьмикратний чемпіон Туреччини в 66 років заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Нинішній наставник ФК "Галатасарай" Фатіх Терім за допомогою власної сторінки в Twitter повідомив про інфікування коронавірусом, повідомляє УНН.
“Згідно з результатами випробувань, зроблених сьогодні, мій результат на коронавірус виявився позитивним. Я в хороших руках у лікарні. Не турбуйтеся”, — сказано в повідомленні 66-річного рульового турецького гранду.
Наразі команда під орудою Теріма йде третьою в чемпіонаті Туреччини, відстаючи від лідерів змагань “Трабзонспору” і “Башакшехіру” на 3 очки.
Варто відзначити, за тренерську кар’єру Терім встиг попрацювати на посту наставника збірної Туреччини, “Фіорентини” та “Мілану”. В його активі 8 титулів чемпіона Туреччини, 5 Суперкубків УЄФА, Кубок УЄФА, та бронзові медалі ЧЄ-2008.