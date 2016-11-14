Восемь человек погибли во время теракта к югу от Багдада
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Теракт в городке-оазисе к югу от Багдада в понедельник унес жизни восьми человек и оставил ранеными менее шести. Об этом со ссылкой на иракских чиновников сообщает AFP, передает УНН.
Нападение произошло в Айн аль-Тамер. В нем участвовали шесть террористов-смертников, некоторые из которых, вероятно, были убиты силами безопасности, прежде чем они смогли взорвать себя.
В совете провинции Кербела сообщили, что шесть террористов-смертников, вооруженные легким оружием, а также взрывчатыми веществами, пытались проникнуть в Айн аль-Тамер рано в понедельник.
Но они столкнулись с силами безопасности в районе Аль-Джихад и привели в действие взрывные устройства там, в результате чего погибли восемь человек, подтвердил врач.
Министерство внутренних дел выступило с заявлением о нападении, заявив, что пятеро нападавших были убиты силами безопасности, шестой взорвал себя внутри дома.
Ответственность за нападение сразу на себя не взяла ни одна из группировок, но джихадисты из "Исламского государства" часто совершают теракты-самоубийства в Ираке.
Атаки в южном Ираке бывают редко, особенно по сравнению с частыми взрывами, которые происходят в Багдаде.