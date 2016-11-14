Восьмеро людей загинули під час теракту на південь від Багдада
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Теракт в містечку-оазисі на південь від Багдада в понеділок забрав життя восьми осіб і залишив пораненими щонайменше шістьох. Про це з почиланням на іракських чиновників повідомляє AFP, передає УНН.
Напад стався в Айн аль-Тамері. У ньому брали участь шість терористів-смертників, деякі з яких, ймовірно, були вбиті силами безпеки, перш ніж вони змогли підірвати себе.
У раді провінції Кербела повідомили, що шість терористів-смертників, озброєні легкою зброєю, а також вибуховими речовинами, намагалися проникнути в Айн аль-Тамер рано в понеділок.
Але вони зіткнулися з силами безпеки в районі Аль-Джихад і підірвали вибухові пристрої там, внаслідок чого загинули восьмеро людей, що підтвердив лікар.
Міністерство внутрішніх справ виступило із заявою про напад, заявивши, що п'ять з бомбардувальників були вбиті силами безпеки, шостий підірвав себе всередині будинку.
Відповідальність за напад відразу на себе не взяло жодне з угруповань, але джихадисти з "Ісламської держави" часто здійснюють теракти-самогубства в Іраку.
Атаки в південному Іраку бувають рідко, особливо в порівнянні з частими вибухами, які стаються в Багдаді.