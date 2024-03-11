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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Восхваляла путина и шпионила для фсб: в Винницкой области задержана жена "экс-регионала"

Восхваляла путина и шпионила для фсб: в Винницкой области задержана жена "экс-регионала"

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 08:40  •  5047 просмотра

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В Винницкой области задержали агента фсб, жену бывшего чиновника партии регионов, за шпионаж в пользу россии и оправдание ее вооруженной агрессии против Украины.

Служба безопасности задержала агента фсб, которая собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию рф. Фигуранткой оказалась жена бывшего функционера партии регионов, который до 2015 года возглавлял местный райсовет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По указанию российской спецслужбы она пыталась выявить аэродромы с боевыми самолетами и вертолетами ВСУ, а также выяснить наличие ПВО вблизи авиационных объектов. Кроме того, злоумышленница интересовалась геолокациями медучреждений, где лечатся украинские защитники, и разведывала маршруты движения военных эшелонов. В случае получения информации, агрессор планировал использовать ее для подготовки ракетно-дронных ударов по региону,

- говорится в сообщении.

Детали

Благодаря оперативному реагированию Службы безопасности удалось предотвратить вражеские удары по стратегической инфраструктуре на территории области.

Также в ходе расследования было установлено, что фигурантка с анонимного аккаунта в "Одноклассниках" призывала к поддержке путина и оправдывала вторжение российских войск в Украину. По данным следствия, именно из-за своей антиукраинской активности в запрещенной соцсети она попала в поле зрения фсб и была завербована.

Во время обысков в квартире задержанной изъяты мобильные телефоны и планшет, которые использовала для коммуникации с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Агент фсб, работавший на местную охранную фирму в Днепропетровской области, был приговорен к 15 годам заключения за государственную измену.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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