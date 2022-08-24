Вражеский удар по Миргороду: глава ОВА сообщил, что жертв нет

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 10416 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 36439 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 87837 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122927 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 122017 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 272040 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134164 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122500 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374615 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84126 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
71%
Популярные новости

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 12925 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 34395 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 8522 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 10045 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 6132 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 272034 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295951 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374611 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350771 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 397155 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78674 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112408 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131961 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171125 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80313 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Вражеский удар по Миргороду: глава ОВА сообщил, что жертв нет

Киев • УНН

 • 128857 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Погибших и раненых в результате вражеского удара по Миргороду в Полтавской области нет, сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.

Вражеский удар по Миргороду: глава ОВА сообщил, что жертв нет

Цитата

"Четыре «прилета» по инфраструктуре Миргорода. Погибших и раненых нет", - отметил Лунин в Telegram.

Дополнение

Российские оккупанты ударили 24 августа по Миргороду Полтавской области – зафиксировали четыре "прилета" по инфраструктуре. 

ГУР предупреждало о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций со стороны рф в День Независимости Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04