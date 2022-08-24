Вражеский удар по Миргороду: глава ОВА сообщил, что жертв нет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Погибших и раненых в результате вражеского удара по Миргороду в Полтавской области нет, сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"Четыре «прилета» по инфраструктуре Миргорода. Погибших и раненых нет", - отметил Лунин в Telegram.
Дополнение
Российские оккупанты ударили 24 августа по Миргороду Полтавской области – зафиксировали четыре "прилета" по инфраструктуре.
ГУР предупреждало о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций со стороны рф в День Независимости Украины.