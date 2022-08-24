Ворожий удар по Миргороду: голова ОВА повідомив, що жертв немає
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Загиблих та поранених внаслідок ворожого удару по Миргороду на Полтавщині немає, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.
Цитата
"Чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. Загиблих та поранених немає", - зазначив Лунін у Telegram.
Доповнення
Російські окупанти вдарили 24 серпня по Миргороду Полтавської області - зафіксували чотири "прильоти" по інфраструктурі.
ГУР попереджало про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку росії на День Незалежності України.