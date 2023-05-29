Вражеский удар по медучреждению в Днепре: 13 пострадавших до сих пор в больнице

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«Четверо погибших, 32 пострадавших, из них сегодня 13 человек до сих пор находятся в больнице», - рассказал Лукашук.

Дополнение

В Днепре, утром, 27 мая, спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медучреждения, которое 26 мая обстреляли россияне.

Президент Украины Владимир Зеленский показывал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.