Ворожий удар по медзакладу в Дніпрі: 13 постраждалих досі в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На сьогодні 13 людей, які постраждали через ворожий удар по медзакладу в Дніпрі 26 травня, досі перебувають в лікарні. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Четверо загиблих, 32 постраждалих, з них сьогодні 13 людей досі знаходяться в лікарні», - розповів Лукашук.
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У Дніпрі, вранці, 27 травня, рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медзакладу, яку 26 травня обстріляли росіяни.
Президент України Володимир Зеленський показував на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.