Вражеский обстрел троллейбуса в Херсоне: один из пострадавших скончался в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Количество жертв обстрела российскими оккупантами троллейбуса в Херсоне увеличилось до двух. Один из травмированных мужчин, умер в больнице. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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“К сожалению, в больнице остановилось сердце 57-летнего херсонца, который пострадал в результате российского удара по троллейбусу”, - говорится в сообщении.
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Ранее УНН сообщал, что в Херсоне российские войска обстреляли троллейбус, в результате чего погиб 49-летний сержант полиции, также двое мужчин 33 и 57 лет получили ранения.