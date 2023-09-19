Вражеский обстрел троллейбуса в Херсоне: один из пострадавших скончался в больнице

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“К сожалению, в больнице остановилось сердце 57-летнего херсонца, который пострадал в результате российского удара по троллейбусу”, - говорится в сообщении.

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Ранее УНН сообщал, что в Херсоне российские войска обстреляли троллейбус, в результате чего погиб 49-летний сержант полиции, также двое мужчин 33 и 57 лет получили ранения.