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Ворожий обстріл тролейбуса в Херсоні: один із постраждалих помер в лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Кількість жертв обстрілу російськими окупантами тролейбуса у Херсоні збільшилась до двох. Одних із травмованих чоловіків, помер у лікарні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

“На жаль, у лікарні зупинилося серце 57-річного херсонця, який постраждав внаслідок російського удару по тролейбусу”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у Херсоні російські війська обстріляли тролейбус, внаслідок чого загинув 49-річний сержант поліції, також двоє чоловіків 33 та 57 років отримали поранення.

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