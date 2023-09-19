Ворожий обстріл тролейбуса в Херсоні: один із постраждалих помер в лікарні

Цитата

“На жаль, у лікарні зупинилося серце 57-річного херсонця, який постраждав внаслідок російського удару по тролейбусу”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у Херсоні російські війська обстріляли тролейбус, внаслідок чого загинув 49-річний сержант поліції, також двоє чоловіків 33 та 57 років отримали поранення.