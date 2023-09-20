Вражеский обстрел Купянска: количество погибших возросло до восьми человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. До восьми человек возросло количество погибших в результате удара управляемой авиабомбой армии рф по Купянску Харьковской области во вторник, 19 сентября. Среди жертв - двое волонтеров. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“На месте взрыва в Купянске завершились оперативные работы экстренных служб. К сожалению, найдены тела еще 2 погибших гражданских мужчин. Сейчас общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек – 6 мужчин и 2 женщины”, - говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что среди погибших двое волонтеров, которые эвакуировали людей.
По данным ОВА, оккупанты нанесли удар ракетой "Гром-Е1". Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления.
Напомним
Ранее УНН сообщал о шести погибших из-за вражеской атаки на Купянск во вторник, 19 сентября.