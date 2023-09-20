Вражеский обстрел Купянска: количество погибших возросло до восьми человек

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“На месте взрыва в Купянске завершились оперативные работы экстренных служб. К сожалению, найдены тела еще 2 погибших гражданских мужчин. Сейчас общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек – 6 мужчин и 2 женщины”, - говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что среди погибших двое волонтеров, которые эвакуировали людей.

По данным ОВА, оккупанты нанесли удар ракетой "Гром-Е1". Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления.

Напомним

Ранее УНН сообщал о шести погибших из-за вражеской атаки на Купянск во вторник, 19 сентября.