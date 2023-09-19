Атакували волонтерів, які проводили евакуацію: у Куп'янську кількість загиблих зросла до шести

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"Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську. Дві жінки та чотири чоловіка. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент", - повідомив Болвінов.

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За словами правоохоронця, ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.

"Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. Обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13ї години. Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися", - резюмував Болвінов.

Раніше

Як повідомляв УНН, троє людей загинули через ворожий обстріл Куп'янська Харківської області. Окупанти скинули на місто керовану авіабомбу.