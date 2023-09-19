Атаковали волонтеров, которые проводили эвакуацию: в Купянске количество погибших возросло до шести
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Количество жертв в результате атаки рф на Купянск возросло до шести. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Болвинов, передает УНН.
Цитата
"По состоянию на сейчас шестеро гражданских погибло в Купянске. Две женщины и четыре мужчины. Это то количество жертв, которое удалось подсчитать на данный момент", - сообщил Болвинов.
Добавим
По словам правоохранителя, враг обстрелял автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения.
"Погибших продолжаем доставать из реки вблизи и из уничтоженных автомобилей. Обстрел россияне устроили посреди дня, около 13 часов. Наши следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте происшествия, продолжается осмотр. И, к сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться", - резюмировал Болвинов.
Ранее
Как сообщал УНН, три человека погибли из-за вражеского обстрела Купянска Харьковской области. Оккупанты сбросили на город управляемую авиабомбу.