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Атаковали волонтеров, которые проводили эвакуацию: в Купянске количество погибших возросло до шести

Атаковали волонтеров, которые проводили эвакуацию: в Купянске количество погибших возросло до шести

Киев • УНН

 • 185766 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Количество жертв в результате атаки рф на Купянск возросло до шести. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Болвинов, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на сейчас шестеро гражданских погибло в Купянске. Две женщины и четыре мужчины. Это то количество жертв, которое удалось подсчитать на данный момент", - сообщил Болвинов.

Добавим

По словам правоохранителя, враг обстрелял автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения.

"Погибших продолжаем доставать из реки вблизи и из уничтоженных автомобилей. Обстрел россияне устроили посреди дня, около 13 часов. Наши следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте происшествия, продолжается осмотр. И, к сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться", - резюмировал Болвинов.

Ранее

Как сообщал УНН, три человека погибли из-за вражеского обстрела Купянска Харьковской области. Оккупанты сбросили на город управляемую авиабомбу.

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