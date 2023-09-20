Ворожий обстріл Куп'янська: кількість загиблих зросла до восьми людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. До восьми людей зросла кількість загиблих внаслідок удару керованою авіабомбою армії рф по Куп'янську Харківської області у вівторок, 19 вересня. Серед жертв - двоє волонтерів. Про це повідомив у середу очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Цитата
“На місці вибуху в Куп'янську завершилися оперативні роботи екстрених служб. На жаль, знайдено тіла ще 2 загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Зазначається , що серед загиблих двоє волонтерів, які евакуйовували людей.
За даними ОВА, окупанти завдали удар ракетою "Гром-Е1". Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв про шість загиблих через ворожу атаку на Куп'янськ у вівторок, 19 вересня.