Вражеская атака на Киев: спасатели показали тушение пожара

Детали

"Сегодня ночью, 20 мая, враг совершил очередную атаку на Киев. Следовательно, в одном из районов спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м. Предварительно, обнаружены повреждения в 4 квартирах", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщается, жертв и пострадавших в результате данного события нет.

Дополнение

Во время вражеской атаки на Киев в результате падения обломков горела крыша многоэтажки.