Вражеская атака на Киев: спасатели показали тушение пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Пожар на крыше многоэтажки из-за падения обломков во время ночной вражеской атаки на Киев ликвидировали, есть повреждения в 4 квартирах. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью, 20 мая, враг совершил очередную атаку на Киев. Следовательно, в одном из районов спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м. Предварительно, обнаружены повреждения в 4 квартирах", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщается, жертв и пострадавших в результате данного события нет.
Дополнение
Во время вражеской атаки на Киев в результате падения обломков горела крыша многоэтажки.