Ворожа атака на Київ: рятувальники показали гасіння пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Пожежу на даху багатоповерхівки через падіння уламків під час нічної ворожої атаки на Київ ліквідували, є пошкодження у 4 квартирах. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, 20 травня, ворог здійснив чергову атаку на Київ. Відтак, в одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах", - повідомили у ДСНС.
Як повідомляється, жертв та постраждалих внаслідок цієї події немає.
Доповнення
Під час ворожої атаки на Київ внаслідок падіння уламків палав дах багатоповерхівки.