Вратарь Пятов установил рекорд в истории сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов стал автором нового рекорда за все время выступлений национальной сборной Украины, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
В Хельсинки 9 октября во время матча отбора ЧМ-2022 со сборной Финляндии (2:1) произошло историческое событие — Андрей Пятов побил рекорд Анатолия Тимощука пятилетней давности и стал самым пожилым футболистом в биографии национальной команды Украины. В день поединка ему исполнилось 37 лет и 102 дня.
А в матче с командой Боснии и Герцеговины (1:1) капитан снова побил рекорд — уже собственный. Во Львове он вышел на поле в 37 лет и 105 дней.
Примечательно, что предыдущий рекорд Тимощука (37 лет и 83 дня) держался с июня 2016 года.
Напомним
Конкурент сборной Украины одержал победу в отборе на ЧМ-2022.