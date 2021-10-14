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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113090 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125659 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110049 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108815 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137412 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121572 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Вратарь Пятов установил рекорд в истории сборной Украины

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов стал автором нового рекорда за все время выступлений национальной сборной Украины, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

В Хельсинки 9 октября во время матча отбора ЧМ-2022 со сборной Финляндии (2:1) произошло историческое событие — Андрей Пятов побил рекорд Анатолия Тимощука пятилетней давности и стал самым пожилым футболистом в биографии национальной команды Украины. В день поединка ему исполнилось 37 лет и 102 дня.

А в матче с командой Боснии и Герцеговины (1:1) капитан снова побил рекорд — уже собственный. Во Львове он вышел на поле в 37 лет и 105 дней.

Примечательно, что предыдущий рекорд Тимощука (37 лет и 83 дня) держался с июня 2016 года.

Напомним

Конкурент сборной Украины одержал победу в отборе на ЧМ-2022.

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