Воротар Пятов встановив рекорд в історії збірної України

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У Гельсінкі 9 жовтня під час матчу відбору ЧС-2022 зі збірною Фінляндії (2:1) сталася історична подія — Андрій Пятов побив рекорд Анатолія Тимощука п’ятирічної давнини і став найстаршим футболістом у біографії національної команди України. У день поєдинку йому виповнилося 37 років і 102 дні.

А в матчі з командою Боснії і Герцеговини (1:1) капітан знову побив рекорд — уже власний. У Львові він вийшов на поле у 37 років і 105 днів.

Примітно, що попередній рекорд Тимощука (37 років і 83 дні) тримався із червня 2016 року.

Нагадаємо

Конкурент збірної України здобув перемогу у відборі на ЧС-2022.