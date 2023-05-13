Враг наносит удары по Харьковской области - Синегубов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харьковщине, пишет УНН.
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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!"
Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - написал Синегубов.
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В Тернопольской областной военной администрации сообщили, что в результате вражеской атаки травмированы два человека.
Также, загорелось нежилое здание в городе.