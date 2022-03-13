Враг нанес удары по военным объектам Воздушных Сил. Сильно поврежден аэродром в Василькове

12-го марта по нескольким военным объектам Воздушных Сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты рашистов перехвачены противовоздушной обороной. Впрочем, большинство из них таки попало в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове в Киевской области.

В Минобороны также сообщили, что ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям - это скопления вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели.

"Кроме того, противовоздушная оборона государства за предыдущие сутки минусует:

*два российских вертолета Ка-52;

*один Су-34;

*один неустановленный истребитель (предположительно Су-30см или Су-34);

*два беспилотных летательных аппарата.

Имеются данные и о поражении двух воздушных целей", - говорится в сообщении.

Напомним

Утром 13 марта враг нанес ракетный удар по аэропорту в Ивано-Франковске.