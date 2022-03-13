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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7227 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ворог завдав удари по військових об’єктах Повітряних Сил. Сильно пошкоджений аеродром у Василькові

Ворог завдав удари по військових об’єктах Повітряних Сил. Сильно пошкоджений аеродром у Василькові

Київ • УНН

 • 142673 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Минулої доби російські окупанти били по військових об’єктах Повітряних Сил. Особливо пошкоджений аеродром у Василькові на Київщині. Про це УНН повідомляє з посилання на повідомлення Міністерства оборони України.

12-го березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.

У Міноборони також повідомили, що ударна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.

«Крім того, протиповітряна оборона держави за попередню добу мінусує:
*два російські вертольоти Ка-52;
*один Су-34;
*один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);
*два безпілотні літальні апарати.

Є дані й про ураження двох повітряних цілей», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Ранком 13 березня ворог завдав ракетний удар по аеропорту в Івано-Франківську.

Українські Національні Новини

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