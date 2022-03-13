Ворог завдав удари по військових об’єктах Повітряних Сил. Сильно пошкоджений аеродром у Василькові
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Минулої доби російські окупанти били по військових об’єктах Повітряних Сил. Особливо пошкоджений аеродром у Василькові на Київщині. Про це УНН повідомляє з посилання на повідомлення Міністерства оборони України.
12-го березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.
У Міноборони також повідомили, що ударна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.
«Крім того, протиповітряна оборона держави за попередню добу мінусує:
*два російські вертольоти Ка-52;
*один Су-34;
*один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);
*два безпілотні літальні апарати.
Є дані й про ураження двох повітряних цілей», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Ранком 13 березня ворог завдав ракетний удар по аеропорту в Івано-Франківську.