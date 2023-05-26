Враг из артиллерии ударил по Гуляйполю, из-под завалов достали двух женщин

Детали

В частности, сообщается, что враг ударил артиллерией по гражданскому сектору: разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Сейчас двум женщинам 47 и 62 лет, которых вытащили из-под завалов, оказывается медицинская помощь. Специалисты работают над ликвидацией последствий удара.

Дополнение

Российские оккупанты 26 мая нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре. В результате удара один человек погиб и еще 16 получили ранения. Среди раненых в результате ракетного удара российских войск по Днепру 26 мая есть двое детей - 3 и 6 лет.