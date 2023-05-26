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13 марта, 19:26 • 48590 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104835 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107758 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107921 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101825 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95715 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110400 просмотра

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13 марта, 06:19 • 131416 просмотра

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Враг из артиллерии ударил по Гуляйполю, из-под завалов достали двух женщин

Враг из артиллерии ударил по Гуляйполю, из-под завалов достали двух женщин

Киев • УНН

 • 360811 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Российские оккупанты из артиллерии ударили по гражданскому сектору Гуляйполя Запорожской области. В результате атаки разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, из-под завалов достали двух женщин, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Детали

В частности, сообщается, что враг ударил артиллерией по гражданскому сектору: разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Сейчас двум женщинам 47 и 62 лет, которых вытащили из-под завалов, оказывается медицинская помощь. Специалисты работают над ликвидацией последствий удара.

Дополнение

Российские оккупанты 26 мая нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре. В результате удара один человек погиб и еще 16 получили ранения. Среди раненых в результате ракетного удара российских войск по Днепру 26 мая есть двое детей - 3 и 6 лет.

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