Ворог з артилерії вдарив по Гуляйполю, з-під завалів дістали двох жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські окупанти з артилерії вдарили по цивільному сектору Гуляйполя Запорізької області. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки та господарчі споруди, з-під завалів дістали двох жінок, пише УНН з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
Деталі
Так, повідомляється, що ворог вдарив артилерією по цивільному сектору: зруйновано житлові будинки та господарчі споруди.
Наразі двом жінкам 47 та 62 років, яких витягли з-під завалів, надається медична допомога. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару.
Доповнення
Російські окупанти 26 травня завдали ракетного удару по медичному закладі у Дніпрі. Внаслідок удару одна людина загинула і ще 16 отримали поранення. Серед поранених внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру 26 травня є двоє дітей - 3 та 6 років.