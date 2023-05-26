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Ворог з артилерії вдарив по Гуляйполю, з-під завалів дістали двох жінок

Ворог з артилерії вдарив по Гуляйполю, з-під завалів дістали двох жінок

Київ • УНН

 • 360814 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Російські окупанти з артилерії вдарили по цивільному сектору Гуляйполя Запорізької області. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки та господарчі споруди, з-під завалів дістали двох жінок, пише УНН з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Деталі

Так, повідомляється, що ворог вдарив артилерією по цивільному сектору: зруйновано житлові будинки та господарчі споруди.

Наразі двом жінкам 47 та 62 років, яких витягли з-під завалів, надається медична допомога. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару.

Доповнення

Російські окупанти 26 травня завдали ракетного удару по медичному закладі у Дніпрі. Внаслідок удару одна людина загинула і ще 16 отримали поранення. Серед поранених внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру 26 травня є двоє дітей - 3 та 6 років.

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