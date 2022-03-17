Враг бежал, бросив грузовик с боеприпасами: в Николаевской области захватили трофеи и передали ВСУ

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"В Николаевской области, во время зачистки одного из населенных пунктов от орков, пограничники с морпехами захватили трофей. Враг бежал, оставив грузовик, доверху забитый боеприпасами к различным видам стрелкового оружия. Трофеи передали подразделениям ВСУ. Те обещают, что пули вернут захватчикам, но в способ, который последним не понравится", - сказали в ГПСУ.

Пограничники с побратимами из других составляющих Сил обороны Украины продолжают вычищать укаинскую землю от рашистской нечисти.

Дополнение

Одесские защитники отобрали в танк оккупантов и передали ВСУ.