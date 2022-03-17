Ворог втікав, кинувши вантажівку з боєприпасами: на Миколаївщині захопили трофеї і передали ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Миколаївщині після зачистки від окупантів українській захисники захопили трофеї - вщент заповнену боєприпасами вантажівку - і передали ЗСУ. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"На Миколаївщині, під час зачистки одного з населених пунктів від орків, прикордонники з морпіхами захопили трофей. Ворог втік, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї. Трофеї передали підрозділам ЗСУ. Ті обіцяють, що кулі повернуть загарбникам, але у спосіб, який останнім не сподобається", - сказали у ДПСУ.
Прикордонники з побратимами з інших складових Сил оборони України продовжують вичищати укаїнську землю від рашистської нечисті.
Доповнення
Одеські захисники відібрали в окупантів танк та передали ЗСУ.