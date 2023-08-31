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Враг второй раз запускал ракеты не с Каспия, а чуть западнее Энгельса - Игнат о тактике россиян

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время последнего масштабного обстрела рф Украины, в ночь на 30 августа, россияне осуществляли пуски ракет не с Каспия, а чуть западнее Энгельса. Так враг делает уже второй раз, заявил в эфире телемарафона в четверг сообщил представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Цитата

"Уже второй раз пускают не с Каспия, а чуть западнее Энгельса, там 150 километров“,- сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, тактику россияне особо не меняли. По словам Игната, в ночь на 30 августа рф выпускала ракеты типа Х из стратегической авиации.

“Запускали ракеты типа Х стратегической авиации, с обоих направлений они заходили — с южного и северного. Собственно, как всегда они это делают — обходят потенциальные районы поражения нашей ПВО, маневрируют”, — отметил спикер.

Напомним

Силы обороны в ночь на 30 августа в небе над Украиной уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками.

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