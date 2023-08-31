Ворог вдруге запускав ракети не з Каспію, а трохи західніше Енгельса - Ігнат про тактику росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під час останнього масштабного обстрілу рф України, у ніч на 30 серпня, росіни сдійснювали пуски ракет не з Каспію, а трохи західніше Енгельса. Так ворог робить вже другий раз, заявив в ефірі телемарафону у четвер повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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"Вже другий раз пускають не з Каспію, а трохи західніше Енгельса, там 150 кілометрів“,- сказав речник Повітряних сил.
За його словами, тактику росіяни особливо не змінювали. Зі слів Ігната, у ніч на 30 серпня рф випускала ракети типу Х зі стратегічної авіації.
“Запускали ракети типу Х стратегічної авіації, з обох напрямків вони заходили — з південного та північного. Власне, як завжди вони це роблять — обходять потенційні райони ураження нашої ППО, маневрують”, — зазначив речник.
Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 30 серпня у небі над Україною знищили усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами.