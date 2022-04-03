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Враг временно отказался от выполнения задачи по блокированию и захвату города Киева - Генштаб

Киев • УНН

 • 192841 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный штаб ВСУ сообщает, что оккупанты на временно отказались от выполнения задачи по блокированию и захвату города Киева. Об этом информирует УНН.

Враг временно отказался от выполнения задачи по блокированию и захвату города Киева - Генштаб

Детали

Закончилась тридцать девятая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг временно отказался от выполнения задания по блокированию и захвату города Киева. Оккупанты продолжают нанесение ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны.

На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории республики беларусь в российской федерации. По имеющейся информации, отдельные подразделения оккупантов из состава Воздушно-десантных войск перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород.

С целью замедления продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты совершили массовые хаотичные минировании не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, успеха не имели.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении на Северодонецк и Великая Новоселка.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя.

Южнобугский направление. Враг в течение суток сосредоточивал усилия на удержании занятых позиций в районе Александровки. Оккупанты пытаются вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области.

Украинские Национальные Новости

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