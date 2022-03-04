Враг продолжает накапливать войска и технику: названы самые опасные направления Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Опасными направлениями в Киевской области остаются Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, а также север Вышгородского района и Макаров. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебу.
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“Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, Макаров, север Вышгородского района”, - сообщил глава ОГА.
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Со слов Кулебы, захватчики продолжают накапливать войска и технику.
Также оккупанты обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета раздаются почти по всей области.
Кроме того, Кулеба сообщил, что во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.
"Областные власти проводят эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи с самых тяжелых направлений. Мы делаем все для контроля сложной ситуации в области”, - добавил он.
Добавим
По данным Генштаба ВСУ, на девятый день войны общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.