Ворог продовжує накопичувати війська та техніку: названо найнебезпечніші напрямки Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Найнебезпечнішими напрямками у Київській області залишаються Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, а також північ Вишгородського району та Макарів. Про це пише УНН із посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулебу.
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“Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району”, - повідомив очільник ОДА.
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Зі слів Кулеби, загарбники продовжують накопичувати війська та техніку.
Також окупанти обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру. Постійні тривоги можливого авіанальоту лунають майже по всій області.
Окрім того, Кулеба повідомив, що в усіх районах Київщини триває боротьба з диверсійними групами.
“Обласна влада проводить евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги з найтяжчих напрямків. Ми робимо все для контролю складної ситуації в області”, - додав він.
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За даними Генштабу ЗСУ, на дев’ятий день війни загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.