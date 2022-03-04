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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7056 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ворог продовжує накопичувати війська та техніку: названо найнебезпечніші напрямки Київщини

Ворог продовжує накопичувати війська та техніку: названо найнебезпечніші напрямки Київщини

Київ • УНН

 • 374164 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Найнебезпечнішими напрямками у Київській області залишаються Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, а також північ Вишгородського району та Макарів. Про це пише УНН із посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулебу.

Цитата

“Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району”, - повідомив очільник ОДА.

Деталі

Зі слів Кулеби, загарбники продовжують накопичувати війська та техніку.

Також окупанти обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру. Постійні тривоги можливого авіанальоту лунають майже по всій області.

Окрім того, Кулеба повідомив, що в усіх районах Київщини триває боротьба з диверсійними групами.

“Обласна влада проводить евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги з найтяжчих напрямків. Ми робимо все для контролю складної ситуації в області”, - додав він.

Додамо

За даними Генштабу ЗСУ, на дев’ятий день війни загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.

Українські Національні Новини

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