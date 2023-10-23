Враг усиленно штурмует Авдеевку. Пытается разрушить многоэтажки - глава МВА

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«Враг продолжает обстреливать Авдеевку, это не только ствольная артиллерия и РСЗО, а и очень много авиаударов – они бьют по центральной части города, пытаясь разрушить многоэтажные здания, в том числе административные. Разрушений очень много», - рассказал он.

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Также продолжаются обстрелы и штурмы военных позиций, в том числе с использованием бронированной техники. Он отметил численность сил, которые враг бросает в бой, несмотря на потери, достигающие десятков человек во время каждой попытки штурма. Он рассказал, что некоторые россияне сдаются в плен, некоторые хотят отказаться продолжать бой, но это невозможно, поскольку действуют заградительные отряды, которые расстреливают тех, кто отказывается выполнять приказ о штурме украинских позиций.

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Он отметил, что в последние три дня не произошло ни одной эвакуации гражданских из Авдеевки, но есть желающие покинуть город в начале недели. В то же время эвакуация будет возможна, если позволит ситуация с безопасностью. В городе остается 1601 гражданское лицо, которые преимущественно скрываются в подвалах собственных домов.

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