Ворог посилено штурмує Авдіївку. Намагається зруйнувати багатоповерхівки - голова МВА

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«Ворог продовжує обстрілювати Авдіївку, це не тільки ствольна артилерія та РСЗВО, а і дуже багато авіаударів – вони гатять по центральній частині міста, намагаючись зруйнувати багатоповерхові будівлі, у тому числі адміністративні. Руйнувань дуже багато», - розповів він.

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Також продовжується обстріл та штурми військових позицій, у тому числі з використанням броньованої техніки. Він зазначив чисельність сил, які ворог кидає в бій попри втрати, що досягають десятків осіб під час кожної спроби штурму. Він розповів, що деякі росіяни здаються в полон, деякі хочуть відмовитися продовжувати бій, але це неможливо, оскільки діють загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто відмовляється виконувати наказ про штурм українських позицій.

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Він відзначив, що в останні три дні не відбулося жодної евакуації цивільних з Авдіївки, але є охочі залишити місто на початку тижня. Водночас евакуація буде можлива, якщо дозволить безпекова ситуація. У місті залишається 1601 цивільна особа, які переважно переховуються в підвалах власних будинків.

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