Враг наращивает интенсивность обстрелов Запорожскую область - власти

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“Около двух часов ночи враг коварно атаковал областной центр вероятно двумя ракетами из установки С-300. Попал в частный жилой дом. Враг совершил 64 обстрела за сутки из различных видов вооружения. В Орехове погиб мужчина 1946 года рождения. Интенсивность обстрелов увеличивается, враг активно применяет авиационные бомбы. Особенно страдают Орехов и Гуляйполе — города ежедневно страдают от таких ударов”, — рассказал Малашко.

Кроме того, он отметил, что ввиду постоянной угрозы религиозные обряды в эти дни рекомендуется проводить с максимальным соблюдением норм безопасности: максимально перевести в онлайн-формат, или организовать мероприятия таким образом, чтобы избежать скоплений людей и имеющимися укрытиями.

Дополнение

Ночью, 9 апреля, две российские ракеты попали в один из частных секторов Запорожья. Погибло два человека — мужчина и ребенок 2012 года рождения.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщал, что из-за ракетного вражеского обстрела Запорожья повреждены 33 частных дома, один разрушен полностью.