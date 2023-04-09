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Ворог нарощує інтенсивність обстрілів Запорізьку область – влада

Ворог нарощує інтенсивність обстрілів Запорізьку область – влада

Київ • УНН

 • 680276 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти здійснили за добу 64 обстріли по Запорізькій області. В Оріхові загинув чоловік. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону, передає УНН з посиланням на ОВА.

Цитата

“Близько другої години ночі ворог підступно атакував обласний центр ймовірно двома ракетами з установки С-300. Поцілив у приватний житловий будинок. Ворог здійснив 64 обстріли за добу з різних видів озброєння. В Оріхові загинув чоловік 1946 року народження. Інтенсивність обстрілів збільшується, ворог активно застосовує авіаційні бомби. Особливо страждають Оріхів та Гуляйполе - міста щоденно потерпають від таких ударів», - розповів Малашко.

Окрім того, він зазначив, що зважаючи на постійну загрозу релігійні обряди у ці дні рекомендовано проводити з максимальним дотриманням норм безпеки: максимально перевести в онлайн-формат, або організувати заходи таким чином, аби уникнути скупчень людей та наявними укриттями.

Доповнення

Вночі, 9 квітня, дві російські ракети поцілили в один з приватних секторів Запоріжжя. Загинуло дві людини - чоловік та дитина 2012 року народження.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомляв, що через ракетний ворожий обстріл Запоріжжя пошкоджено 33 приватних будинки, один зруйновано повністю. 

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